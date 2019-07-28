Ревновал? Назван подозреваемый в убийстве блогера, найденной голой в чемодане

, 13:13 314

Тело 24-летней девушки было обнаружено в одной из квартир на улице Пырьева на западе Москвы в субботу, 27 июля.

Фото : www.globallookpress.com / © imagebroker/Rosseforp

В убийстве 24-летней девушки-блогера, найденной голой в чемодане в квартире на западе Москвы, подозревается ее бывший возлюбленный. Тело Екатерины было обнаружено в субботу, 27 июля, квартиросъемщиком апартаментов, который пришел в дом по просьбе родителей погибшей. Как стало известно 5-tv.ru, у девушки было перерезано горло, на теле были замечены множественные колото-резаные ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, возможным мотивом преступления бывшего ухажера Екатерины могла стать ревность. Молодой человек познакомился с девушкой, увидев ее анкету на одном из сайтов в сети. Однако роман не продлился долго, и блогер ушла к другому мужчине.

Как рассказал ее последний возлюбленный — 52-летний N. — Екатерина вместе с ним планировала отправиться в путешествие в Нидерланды, что, по словам избранника убитой, могло спровоцировать ее бывшего кавалера на месть. Сейчас личность подозреваемого устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам из однокурсниц погибшей, в ее адрес накануне смерти поступали угрозы.

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

14:14
Эск-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным в Петербурге
13:59
Телеведущая Яна Кошкина предстала в образе Снежной королевы на фестивале «Жара»
13:48
«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото
13:32
Морские парады по случаю Дня ВМФ прошли во Владивостоке и Севастополе
13:13
Ревновал? Назван подозреваемый в убийстве блогера, найденной голой в чемодане
12:53
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве по случаю Дня крещения Руси

Сейчас читают

Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака
«Ноги от ушей»: Настя Уколова показала, как отдыхает в Турции — фото
«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги