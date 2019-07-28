Ревновал? Назван подозреваемый в убийстве блогера, найденной голой в чемодане

В убийстве 24-летней девушки-блогера, найденной голой в чемодане в квартире на западе Москвы, подозревается ее бывший возлюбленный. Тело Екатерины было обнаружено в субботу, 27 июля, квартиросъемщиком апартаментов, который пришел в дом по просьбе родителей погибшей. Как стало известно 5-tv.ru, у девушки было перерезано горло, на теле были замечены множественные колото-резаные ранения.

Как сообщает РЕН ТВ, возможным мотивом преступления бывшего ухажера Екатерины могла стать ревность. Молодой человек познакомился с девушкой, увидев ее анкету на одном из сайтов в сети. Однако роман не продлился долго, и блогер ушла к другому мужчине.

Как рассказал ее последний возлюбленный — 52-летний N. — Екатерина вместе с ним планировала отправиться в путешествие в Нидерланды, что, по словам избранника убитой, могло спровоцировать ее бывшего кавалера на месть. Сейчас личность подозреваемого устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам из однокурсниц погибшей, в ее адрес накануне смерти поступали угрозы.