Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО — видео

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Перехваты «вражеских» ракетных целей были проведены на больших высотах и за пределами атмосферы Земли.

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Фото, видео : Twitter @netanyahu, Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter сообщил о завершении совместных с США испытаний новейшего комплекса противоракетной обороны «Хец-3» на Аляске.

«Эксперименты проводились на Аляске в США, в тесном сотрудничестве с нашим великим американским союзником», — написал Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что перехваты «вражеских» ракетных целей были проведены на больших высотах и за пределами атмосферы Земли.

«„Хец-3“ успешно сбил баллистические ракеты за пределами атмосферы на высотах и скоростях, которые мы никогда раньше не видели…», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Биньямина Нетаньяху, достигнутые в ходе испытаний результаты — огромное достижение для безопасности Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Ракета «Шахаб-3» была запущена в южной части страны.

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