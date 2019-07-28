В Крым съехались молодые режиссеры, актеры, продюсеры и журналисты

Как создать успешный фильм, сериал или стать известным режиссером и продюсером? В Крыму собрались сотни молодых людей со всей страны. Все они — участники новой смены «Видеоконтент», которая проходит в рамках форума «Таврида». Свои таланты россияне проявят сразу на девяти площадках, каждая из них отдельное направление киноиндустрии.

«Мы с ребятами будем разрабатывать сериалы и интернет-сериалы, делать представление для канала и снимать тизеры. Так же у нас на форуме работает медиарезиденция, куда приезжают фотографы и видеографы, чтобы реализовать свои интересные проекты», — рассказала куратор школы «ЛИКБЕЗ» Анастасия Казанкова.

Те, кто сможет защитить свой проект на «отлично», получит не только денежное вознаграждение, но и возможность воплотить свою идею на экране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на молодежном форуме «Таврида» завершается «Народная смена».