На молодежном форуме «Таврида» завершается «Народная смена»

Участники «Народной смены» молодежного форума «Таврида» в Крыму вдохнули новую жизнь в удивительный мир русского фольклора, традиций и обычаев народов нашей страны.

В конце июня в Судак приехали четыре сотни творческих юношей и девушек, которые представили свое видение традиционных русских песен и танцев. Юные таланты выступают и перенимают опыт от известных профессионалов российской сцены, в числе которых продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Кроме того, некоторые участники подготовили и представили народные «луки» — традиционные одеяния разных народов России — якутов, казаков, тувинцев, осетин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Арт-кластер «Таврида» (@tavrida_art) 3 Июл 2019 в 7:18 PDT

«Народная смена» завершится 5 июля. На итоговом концерте участники представят свой арт-манифест, а лучшие проекты будут удостоены грантов до трех миллионов рублей.

Ежегодный форум для творческой и инициативной молодежи «Таврида» проходит с 2015 года. За это время его участниками стали более 12 тысяч молодых людей.