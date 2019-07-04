На молодежном форуме «Таврида» завершается «Народная смена»

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Более четырех сотен молодых талантов со всей страны по-новому взглянули на фольклор и традиции народов России.

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Фото, видео : ВКонтакте @tavrida_art, Instagram @tavrida_art

Участники «Народной смены» молодежного форума «Таврида» в Крыму вдохнули новую жизнь в удивительный мир русского фольклора, традиций и обычаев народов нашей страны.

В конце июня в Судак приехали четыре сотни творческих юношей и девушек, которые представили свое видение традиционных русских песен и танцев. Юные таланты выступают и перенимают опыт от известных профессионалов российской сцены, в числе которых продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Кроме того, некоторые участники подготовили и представили народные «луки» — традиционные одеяния разных народов России — якутов, казаков, тувинцев, осетин.

 
 
 
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Публикация от Арт-кластер «Таврида» (@tavrida_art)

«Народная смена» завершится 5 июля. На итоговом концерте участники представят свой арт-манифест, а лучшие проекты будут удостоены грантов до трех миллионов рублей.

Ежегодный форум для творческой и инициативной молодежи «Таврида» проходит с 2015 года. За это время его участниками стали более 12 тысяч молодых людей.

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