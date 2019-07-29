Стали известны детали гибели пилота украинского Ил-76 у Ливии

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Два самолета были подбиты во время боя за аэропорт Аль-Джуфра.

Фото : ТАСС / Валерий Матыцин

Единственный погибший пилот украинского Ил-76 в Ливии пытался спасти бортовые документы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский, по данным журналистов, был одним из опытнейших летчиков 25-й бригды транспортной авиации, ранее принимавший участие в эвакуации из Сирии и Ливии украинских граждан.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, два транспортника Ил-76 из Украины были подпиты предположительно 26 июля во время боя между правительственными войсками национального единства и силами Ливийской нацармии маршала Халфы Хафтара за аэропорт Аль-Джуфра.

Обстановка в Ливии остается накаленной после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящий момент в стране существует двоевластие и не прекращаются вооруженные конфликты.

Видео крушения Ил-76 опубликовал сайт KP.RU, добавив, что оба воздушных судна были зафрахтованы у частной украинской компании и занимались, предварительно, поставкой оружия из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии. Известно, что членам экипажей удалось катапультироваться. Погиб один из пилотов.

 

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