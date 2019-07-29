Стали известны детали гибели пилота украинского Ил-76 у Ливии

Единственный погибший пилот украинского Ил-76 в Ливии пытался спасти бортовые документы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский, по данным журналистов, был одним из опытнейших летчиков 25-й бригды транспортной авиации, ранее принимавший участие в эвакуации из Сирии и Ливии украинских граждан.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, два транспортника Ил-76 из Украины были подпиты предположительно 26 июля во время боя между правительственными войсками национального единства и силами Ливийской нацармии маршала Халфы Хафтара за аэропорт Аль-Джуфра.
Видео крушения Ил-76 опубликовал сайт KP.RU, добавив, что оба воздушных судна были зафрахтованы у частной украинской компании и занимались, предварительно, поставкой оружия из ОАЭ для одной из сторон конфликта в Ливии. Известно, что членам экипажей удалось катапультироваться. Погиб один из пилотов.
فيديو | لحظة تنفيذ ضربتين من مجموعة ضربات جوية إستهدفت قبل قليل أهدافاً في الكلية الجوية بمدينة #مصراتة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/lPF8MYXWmM— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 27, 2019