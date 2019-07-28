В сети сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии

На просторах интернета появилась информация об уничтожении украинских транспортных самолетов Ил-76 в Ливии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал avia.pro.

Сообщается, что Ил-76 были сбиты в результате удала сил правительства национального единства по аэропорту Аль-Джуфра. Жертвой атаки стал украинский пилот.

Информация о принадлежности самолетов разнится. Так, согласно одним источникам, ими владела авиакомпании Alfa Air, однако в ЖЖ появились сведения о том, что Ил-76 были собственностью украинской компании Europa Air.

В обсуждении в сети юзеры связали это происшествие с приостановкой действия сертификата эксплуатанта Europa Air со стороны Государственной авиационной службы Незалежной. Согласно открытым данным, на балансе компании находятся пять грузовых Ил-76ТД 1990-1992 годов выпуска, пишут РИА Новости.

Обстановка в Ливии остается накаленной после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящий момент в стране существует двоевластие и не прекращаются вооруженные конфликты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее 40 человек стали жертвами авиаудара в ливийской Триполи.