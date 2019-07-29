Видео: Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии

, 10:28 Эфирная новость 58

Стражи правопорядка также сообщают о 15 раненых. Все пострадавшие были госпитализированы.

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Фото, видео : Пятый канал, sfchronicle.com

Трагические события в очередной раз потрясли Калифорнию. На крупнейшем в США кулинарном фестивале, где ежегодно собираются тысячи человек, неизвестный открыл огонь по людям. Преступник в самый разгар праздника хладнокровно расстреливал одного за другим. Американские СМИ писали о 60 раненых, но к этой минуте информация подтверждена о 15 пострадавших, три человека были убиты на месте. И как стало известно, стрелок попытался скрыться, но был убит. Об этом на пресс-конференции заявил шеф местной полиции.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии, призвав жителей страны быть внимательнее.

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