Видео: Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии

Трагические события в очередной раз потрясли Калифорнию. На крупнейшем в США кулинарном фестивале, где ежегодно собираются тысячи человек, неизвестный открыл огонь по людям. Преступник в самый разгар праздника хладнокровно расстреливал одного за другим. Американские СМИ писали о 60 раненых, но к этой минуте информация подтверждена о 15 пострадавших, три человека были убиты на месте. И как стало известно, стрелок попытался скрыться, но был убит. Об этом на пресс-конференции заявил шеф местной полиции.

Ранее Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии, призвав жителей страны быть внимательнее.