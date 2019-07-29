«Будьте осторожны!»: Трамп отреагировал на стрельбу в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о стрельбе на гастрономическом фестивале в Калифорнии. В субботу, 28 июля, кто-то открыл огонь по гостям мероприятия.

Twitter @realDonaldTrump

Американский лидер сообщил, что в настоящее время полиция продолжает работу на месте происшествия и дал дельный совет всем жителям страны.

«Будьте осторожны и оставайтесь в безопасности!» — заявил глава США.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли три человека. Еще 12 человек получили ранения. Также стало известно, что стрелявших на фестивале было двое, но один из них погиб.

Twitter @WashTimes

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в воскресенье, 28 июля, на гастрономическом фестивале началась стрельба.