Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров — видео

, 8:30 Эфирная новость 19

Почти миллион гектаров тайги полыхает в Красноярском крае.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров. Только в Красноярском крае горит 950 тысяч гектаров тайги. Власти ввели режим ЧС, местным жителям запрещено разводить костры.

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В тушении огня задействовано 700 спасателей, десятки единиц спецтехники, в том числе и самолеты, но справиться с возгораниями пока не получается. Похожая ситуация сейчас в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае. Люди жалуются на смог. Так в Иркутской области из-за низкой видимости пришлось закрыть аэропорт в городе Киренск. По словам синоптиков, если ветер не изменится, то густая дымка скоро накроет и города Поволожья. На запах гари уже жалуются жители Волгограда.

Как сообщал ранее 5-tv.ru от жары изнывает Европа, а вот Москва и Петербург попали в циклон, принесший холод.

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