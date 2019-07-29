Сибирь и Дальний Восток задыхаются от лесных пожаров. Только в Красноярском крае горит 950 тысяч гектаров тайги. Власти ввели режим ЧС, местным жителям запрещено разводить костры.

Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

В тушении огня задействовано 700 спасателей, десятки единиц спецтехники, в том числе и самолеты, но справиться с возгораниями пока не получается. Похожая ситуация сейчас в Якутии, Бурятии и Хабаровском крае. Люди жалуются на смог. Так в Иркутской области из-за низкой видимости пришлось закрыть аэропорт в городе Киренск. По словам синоптиков, если ветер не изменится, то густая дымка скоро накроет и города Поволожья. На запах гари уже жалуются жители Волгограда.

Как сообщал ранее 5-tv.ru от жары изнывает Европа, а вот Москва и Петербург попали в циклон, принесший холод.