В России стартовало серийное производство истребителей пятого поколения Су-57

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 запустили в серийное производство. Уже подписан долгосрочный контракт с Министерством обороны, который подразумевает поставку свыше 70 авиалайнеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию Опытно-конструкторского бюро имени Сухого, где был разработан самолет.

Как пишут News.ru, Су-57 обладает малой заметностью большими возможностями перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. Это первый российский истребитель пятого поколения. Однако на данный момент известны лишь приблизительные характеристики лайнера, большая часть информации о нем остается секретной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам президента России Владимира Путина, до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57.