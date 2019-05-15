Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, на очередном совещании по оборонной тематике заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. По словам главы государства, комплексный контракт для ВКС России будет заключен в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«Программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолетов», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что министр обороны Сергей Шойгу, проанализировав ситуацию, доложил ему о снижении стоимости летательных аппаратов и вооружения производителями на 20%. Это позволит закупить больше боевых машин данного класса.

«Договорились о том, что закупим за тот же период времени без увеличения стоимости 76 таких самолетов», — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства, помимо прочего, обозначил задачу поставить в войска 100 модернизированных вертолетов Ми-28НМ к 2028 году.

«Парк вертолетов армейской авиации следует максимально оперативно дооборудовать современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности, и к 2028 году поставить в войска 100 модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ», — распорядился президент.

Владимир Путин подчеркнул, что в ходе боевого применения российской военной авиации в Сирии были выявлены недостатки в техническом состоянии самолетов и вертолетов, а также в средствах поражения. Президент России отметил, что предприятия промышленности в плановом порядке проводят работу по устранению проявившихся недочетов.

«Хотел бы обратить внимание на то, о чем вы и так хорошо знаете, что это было бы невозможно обнаружить в ходе испытаний на полигонах», — подчеркнул Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о нелегитимности антироссийских санкций.