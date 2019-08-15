Тайны Сергея Зверева-младшего: от детдома до монастыря

То что у Сергея Зверева есть сын, в начале нулевых поверили не сразу. Сначала поклонники думали, что появление мальчика — это пиар, но со временем поразительное сходство во внешности всех убедило.

Но где мать? Зверев рассказал, что гражданская супруга погибла в автомобильной аварии. Бабушка заменила маму и привила ребенку любовь к природе: его часто отвозили в Култук — на родину Валентины Тимофеевны. Там он общался с деревенскими ребятами и катался на велосипеде.

Жизнь в Москве для Зверева-младшего отличалась кардинально: фотосессии, интервью и бесконечные праздники. 14 лет мальчик отметил в дорогом столичном клубе, а подарили ему стриптиз.

Папа вовсе и не папа

В 2019-м Станислав Садальский огласил шокирующую новость: сын Зверева приемный. Позднее в шоу Андрея Малахова звездный парикмахер признался, что это правда.

Фото Сергея Зверева с сыном, 2006 год. ТАСС / Саверкин Александр

Ребенка он взял из детского дома под Иркутском, когда маленькому было три года. Ободранные обои, отсутствие хороших условий для жизни, мало места — все это поразило Зверева. В стороне он увидел маленького светлого мальчика, который еще не умел разговаривать. Воспитатели и врачи утверждали, что Саша погибнет, а вылечить букет болезней невозможно. Слова не испугали певца, который взял малыша с собой в Москву.

Не по той дороге

Парень вырос, настало время выбирать жизненный путь. Оказалось, что сын Сергея Зверева вовсе не желает работать в шоу-бизнесе. На третьем десятке он покинул столицу и начал зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Зверев-младший окончил школу, высшего образования нет. Успел поработать автомехаником, продавцом и администратором. Как-то раз он признался журналистам, что ему комфортно получать 30 тысяч рублей в месяц.

Отношения с отцом ухудшились, когда сын привел домой невесту. В 2014-м Сергей выбрал спутницу жизни — официантку Марию Бикмаеву. Свадьба была обычной, а на церемонии не было главного человека — папы. Брак, как и полагал Сергей Зверев-старший, распался спустя несколько месяцев.

Все бы ничего, но Зверев-младший наступил на грабли дважды. Второй раз в роли невесты — Юлия. Девушка уже была судима и лишена родительских прав на двоих детей. Скромная свадьба в очередной раз обошлась без отца.

Зверев-младший в 2019-м

Чтобы поставить все точки над i, Зверев-младший согласился на участие в программе Андрея Малахова. Тогда вся Россия узнала, что певец действительно усыновил ребенка. Расплакавшийся от эмоций Сергей-младший пообещал найти мать.

Поиски были недолгими: родные впервые встретились на передаче Дмитрия Шепелева. Мама Виктория Парфенова призналась, что беременность была нежелательной. Девушка всячески пыталась избавиться от плода и даже вызвала роды на восьмом месяце — ребенок выжил.

26-летний Зверев-младший, не выдержав духовных потрясений, начал новую жизнь в Борисоглебском монастыре. Он считает, что так искупит грехи и извинится перед папой, с которым не общается уже два года. Отец готов восстановить общение при условиях, что сын найдет нормальную работу и окончательно расстанется с Юлией.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Сергей Зверев-старший защищает Байкал от экологической катастрофы.