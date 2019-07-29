Видео: В чьих интересах действовали митингующие, устроившие погромы в Москве

В столичные суды были направлены сотни материалов о правонарушениях после устроенных в субботу, 27 июля, беспорядков в центре Москвы. В отношении одного из участников несогласованной акции было возбуждено первое уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия к представителям правоохранительных органов.

В сотрудников полиции и Росгвардии агрессивные протестующие бросали камни, кроме того, они распыляли слезоточивый газ и поджигали файеры. Среди митингующих были замечены и организаторы, которые направляли толпу и провоцировали столкновения с правоохранителями.

Телеканал РЕН ТВ провел расследование и узнал, кто в действительности все эти люди. Выяснилось, что большинство задержанных не живет в столице. Так в чьих же интересах они действовали? Ответ в репортаже.

Ранее 5-tv.ru МВД составило протоколы на задержанных в ходе несогласованной акции в Москве.