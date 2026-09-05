Медвежий рейд на города: эксперты предупредили об опасной осени

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 17 0

Эксперты связывают риск с нехваткой природного корма и подготовкой животных к зимней спячке.

Медведи осенью выйдут из леса в города

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Медведи от голода массово выходят к людям

Этой осенью жители некоторых регионов России могут чаще встречаться с медведями. В сентябре и октябре ситуация с выходами животных к людям может стать особенно сложной из-за нехватки корма в лесах.

Об этом заявил директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в разговоре с ТАСС.

Сейчас у бурых медведей начинается важный период — подготовка к зимней спячке. Животные активно накапливают жир, поэтому им нужно больше еды. Если привычного корма в лесу не хватает, медведи начинают искать его рядом с людьми — возле поселков, дорог и других объектов.

По словам эксперта, в этом году ситуация осложнилась из-за лесных пожаров и неурожая дикорастущих растений. В некоторых районах медведям стало сложнее находить привычную пищу — ягоды, орехи и другие природные корма.

Проблема заметна не только в таежных регионах, но и в горах Краснодарского края. В районе Сочи, Красной Поляны и Туапсинского района из-за нехватки каштанов, буковых орехов и желудей количество выходов медведей к человеческой инфраструктуре, по словам Пукалова, выросло в два раза.

При этом главная опасность для животных — не только голод, а доступная еда рядом с человеком. Пищевые отходы, мусор и другие источники корма могут привлечь медведя к населенным пунктам.

Эксперт также отметил, что популяция бурого медведя в России сейчас превышает 300 тысяч особей. С 1990-х годов их количество выросло более чем в два раза.

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