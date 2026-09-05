Африку увеличат, Россию уменьшат: ООН может изменить привычную карту мира

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Страны Африканского союза предложили отказаться от проекции Меркатора, которая искажает реальные размеры континентов.

ООН может изменить карту мира — какой она станет

Фото: © Getty Images/Bildagentur-online / Contributor

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ООН рассмотрит резолюцию об отказе от проекции Меркатора для карты мира

 

Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит резолюцию, которая может изменить привычные карты мира. Инициатива исходит от государства Того и получила поддержку 50 стран Африканского союза. Документ не касается территориальных споров, а предлагает пересмотреть картографическую проекцию, которая используется уже более 450 лет.

Сейчас во всем мире широко применяется проекция, созданная в 1569 году Герардом Меркатором. Ее главный недостаток — значительное искажение размеров территорий по мере удаления от экватора. Так, Гренландия на таких картах выглядит в 4,3 раза больше, чем в действительности, Канада — в 2,9 раза, Россия — в 2,3 раза. Африка же, напротив, визуально уменьшается, хотя ее площадь в 1,77 раза превышает площадь России.

Африканские страны выступают за переход к более точному отображению территорий. В проекте резолюции предлагается признать искажения проекции Меркатора, призвать правительства и международные организации отказаться от ее использования, обновить школьные учебники географии и рекомендовать крупным технологическим компаниям привести онлайн-карты в соответствие с новыми стандартами.

В качестве альтернативы рассматривается проекция Equal Earth («Равная Земля»), разработанная американскими и австралийскими учеными в 2018 году. Однако, по словам научного сотрудника Института Африки РАН Елены Харитоновой, высказанным в интервью KP.RU, полностью отказаться от проекции Меркатора не получится. Африканские страны лишь хотят, чтобы их территории на мировых картах отображались в соответствии с реальными размерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество африканских студентов в российских вузах с 2020 года выросло почти вдвое. Если тогда в России обучались около 17,5 тысячи человек, то сейчас этот показатель достиг 35 тысяч.

Росту способствовали расширение приема иностранных студентов, развитие международных связей и открытие подготовительных факультетов в Африке. Глава направления Африканского международного конгресса Жозе Фернанду Самбу назвал образование и молодежную политику приоритетами сотрудничества. По его словам, молодые специалисты станут важным ресурсом для развития двусторонних отношений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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