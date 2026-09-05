Собянин: на левом берегу Москвы-реки появились новые уютные набережные

Собянин: на левом берегу Москвы-реки появились новые набережные

В Москве появились новые благоустроенные участки набережных на левом берегу Москвы-реки — Крутицкая и первый участок Симоновской. Их общая протяженность увеличила непрерывную линию городских набережных на 2,2 километра. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Еще несколько лет назад многие участки у Москвы-реки оставались недоступными для жителей из-за промышленных зон, пустырей и транспортной инфраструктуры. За последние 15 лет городские власти привели в порядок около 110 километров береговой линии.

Новые участки открыли накануне Дня города. Симоновская набережная протянулась от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо». В будущем ее продолжат до новых жилых кварталов на территории ЗИЛа.

На обновленных участках обустроили дороги с двумя-тремя полосами движения в каждом направлении, которые должны снизить нагрузку на улицы Симоновский Вал, Автозаводскую и Павелецкую набережную. Кроме того, возле дома №2 на улице Виктора Маслова появился подземный пешеходный переход. Специалисты укрепили береговой склон, установили подпорные стены для защиты от оползней и размыва грунта.

На территории также появились спортивная площадка, газоны и цветники. В районе жилого комплекса на Симоновской набережной создали общественное пространство с пешеходной и велосипедной зоной длиной более километра.

Увидеть обновленную территорию можно и с воды — рядом расположен причал «Торпедо» третьего маршрута регулярного речного транспорта «Новоспасский — ЗИЛ».

В ближайших планах — завершение благоустройства территории рядом с Крутицкой набережной протяженностью 500 метров и строительство второго участка Симоновской набережной от ЖК «Ривер Скай» до ТТК.

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