Названа предварительная причина гибели блогера в коллекторе Петербурга

Аномальная жара могла стать причиной смерти двух экстремалов в Петербурге. Профессиональный диггер попытался провести популярного блогера в подземный коллектор, но из-за высоких температур на поверхности в колодце скопились отравляющие газы. Мужчины задохнулись.

Это версия других диггеров. Экстремальные экскурсии в Северной столице становятся все популярнее у пресытившихся дворцами и музеями туристов и блогеров, которые ради «контента» готовы рисковать. Репортаж Артура Ломидзе.

Павел Шпунтенков — популярный белорусский блогер; вел канал об экстремальных путешествиях, в России прославился сплавом по подземной реке в Москве.

Фильм из Северной столицы мир уже не увидит. Здесь проводником блогер взял опытного диггера. Алексей Кулаков создавал документальные фильмы о петербургском метрополитене. Знал каждый лаз. Но скопившийся в шахте газ не учел. Одна ошибка стоила жизни обоим.

«Из-за того, что температура на поверхности выше, чем температура воздуха в коллекторе, ухудшается вентиляция. Скорее всего, они отравились газом, из-за чего произошло падение Павла с лесенки. Я думаю Алексей пытался ему помочь, но сам отравился», — предполагает диггер Даниил Давыдов.

Сомнительное удовольствие. Но чем дальше, тем острее впечатления, говорят диггеры и закапываются все глубже. Строители метро даже пытались организовывать для них легальные экскурсии, что бы утолить нездоровое любопытство. Но так экстремалам не интересно, а главное не выгодно. Водоканал тоже страдает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела блогера и диггера нашли в коллекторе на набережной реки Карповки 27 июля 2019 года.