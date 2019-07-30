Названа предварительная причина гибели блогера в коллекторе Петербурга

, 1:11 Эфирная новость 21

Популярный белорусский блогер Павел Шпунтенков вел канал об экстремальных путешествиях. В России прославился сплавом по подземной реке в Москве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, news.yandex.ru

Аномальная жара могла стать причиной смерти двух экстремалов в Петербурге. Профессиональный диггер попытался провести популярного блогера в подземный коллектор, но из-за высоких температур на поверхности в колодце скопились отравляющие газы. Мужчины задохнулись.

Это версия других диггеров. Экстремальные экскурсии в Северной столице становятся все популярнее у пресытившихся дворцами и музеями туристов и блогеров, которые ради «контента» готовы рисковать. Репортаж Артура Ломидзе.

Павел Шпунтенков — популярный белорусский блогер; вел канал об экстремальных путешествиях, в России прославился сплавом по подземной реке в Москве.

Фильм из Северной столицы мир уже не увидит. Здесь проводником блогер взял опытного диггера. Алексей Кулаков создавал документальные фильмы о петербургском метрополитене. Знал каждый лаз. Но скопившийся в шахте газ не учел. Одна ошибка стоила жизни обоим.

«Из-за того, что температура на поверхности выше, чем температура воздуха в коллекторе, ухудшается вентиляция. Скорее всего, они отравились газом, из-за чего произошло падение Павла с лесенки. Я думаю Алексей пытался ему помочь, но сам отравился», — предполагает диггер Даниил Давыдов.

Сомнительное удовольствие. Но чем дальше, тем острее впечатления, говорят диггеры и закапываются все глубже. Строители метро даже пытались организовывать для них легальные экскурсии, что бы утолить нездоровое любопытство. Но так экстремалам не интересно, а главное не выгодно. Водоканал тоже страдает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тела блогера и диггера нашли в коллекторе на набережной реки Карповки 27 июля 2019 года.

Читайте также

+12° Днём +13°
Ночью +7°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

1:25
Рынска и брыли: Вдова Малашенко решила напомнить о себе и стать красивее
1:11
Названа предварительная причина гибели блогера в коллекторе Петербурга
0:54
Кто та 24-летняя «разлучница», которая влюбила в себя Александра Петрова
0:32
Микрофинансовые организации начали массово закрывать офисы
0:16
Киев решил покуситься на Крым по-новому
0:05
Росконтроль проверил зубные пасты, две из семи оказались токсичными

Сейчас читают

Гуляющая по пляжу 61-летняя Марина Юдашкина поразила публику отличной формой
«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото
«Сочненько»: Дарья Пынзарь похвасталась результатами диеты — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги