Белорусский блогер погиб, снимая выпуск для Youtube в коллекторе Петербурга

, 11:41 313

Тела блогера и сопровождавшего его диггера были обнаружены в субботу, 27 июля.

Фото : Instagram @roadtofilm2016

Тела двух мужчин обнаружили в субботу, 27 июля, в коллекторе на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, один из погибших — известный белорусский блогер, автор YouTube-канала «Дорога к фильму — Road to film», другой — сопровождающий его диггер.

На данный момент выясняются обстоятельства гибели мужчин, осматривается место происшествия. Следственный комитет проводит доследственную проверку. По данным ведомства, на телах погибших следов насильственной смерти не обнаружено.

По предварительной версии, блогер вместе с проводником спустились в канализационный коллектор для съемок очередного ролика. Как сообщает ФАН, у звезды Youtube были с собой две камеры. Допускается, что мужчины могли сорваться во время спуска в люк или задохнуться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании трагически погибла блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж

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Белорусский блогер погиб, снимая выпуск для Youtube в коллекторе Петербурга

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