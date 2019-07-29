«Еще не родила!»: Невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности

, 22:05 Фото 19

Незадолго до родов Анастасия Решетова решила удовлетворить любопытство интернет-сообщества, внимательно следящего за ожидающей наследника звездной парой.

Фото : instagram @volkonskaya.reshetova

Ожидающая своего первого ребенка возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова, видимо, устав от бесконечных инсинуаций вокруг своей беременности, решила разом удовлетворить любопытство интернет-сообщества и опубликовала в своем Instagram исчерпывающие ответы на особенно волнующие всех вопросы.

Первым делом Анастасия прояснила ситуацию с фотографиями без живота, которые озадачили подписчиков.

«Я еще не родила, но нахожусь на последних месяцах, поэтому ждать осталось не очень долго. Если я выкладываю старые фото, а нового контента все меньше и меньше, то это говорит о том, что мне просто не хочется заниматься созданием свежего на данный момент», — объяснила Решетова.

instagram @volkonskaya.reshetova

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Она рассказала также, что они с Тимати никому не говорят пол будущего ребенка и в ближайшее время не собираются это делать, поэтому любые публикации на эту тему заведомо будут ложными. А еще, несмотря на многочисленные домыслы, рожать модель собирается не в США.

«Я не буду рожать в Америке. Мне это не нужно абсолютно. Даже разговора об этом не было, если честно», — написала Решетова.

Ранее 5-tv.ru писал, что секрет о поле будущего ребенка Решетовой раскрыла бывшая подруга Тимати Алена Шишкова.

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