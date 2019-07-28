«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото

, 13:48 Фото 1 640

Поклонники предположили, что модель уже родила. А некоторые осудили девушку за странное поведение. В частности, подписчики не поняли, зачем заводить трех котов накануне родов.

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Фото, видео : Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова удивила поклонников новой фотографией. На протяжении нескольких месяцев модель публиковала снимки, где хорошо заметен ее округлившийся живот, а на последнем кадре предстала в купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию.

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Увидев фотографию, фанаты предположили, что она была сделана после родов, а девушка просто захотела скрыть от общественности радостное событие. К тому же, подпись звезды к публикации многим показалась неоднозначной.

«Какое же высшее наслаждение — наконец-то быть собой», — написала Решетова, чем вызвала многочисленные предположения пользователей относительно своей беременности.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Большинство из них сошлись на том, что модель вернулась в форму после того, как на свет появился малыш.

«Родила?»

Просто пост как бы с намеком, и все додумывают»;

«Так ты так написала вроде: „родила“, и у тебя уже нет живота», — написали фолловеры.

Впрочем, избранница Тимати опровергла домыслы поклонников.

«Нет. Теперь мне под каждым постом это пишут. Как только — так сразу узнаете»? — ответила теледива на комментарии.

Другие пользователи, в свою очередь, осудили Решетову за странное поведение накануне родов. В частности, идея модели взять домой трех котов перед тем, как на свет появится малыш, некоторым показалась абсурдной.

«Осуждаю, что накануне родов 3 котов в дом взяла», — написал один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что роды Анастасии Решетовой обойдутся Тимати в миллион рублей.

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