С карты Ленинградской области исчезло популярное у туристов «Лазурное озеро». На его берегах можно было делать красивые фотографии, а главное — вода была чистая и озеро долгие годы было популярным местом отдыха. Там и базу отдыха построили и даже дайв-клуб открыли.

И вдруг этим летом водоем начал резко мелеть и превратился в овраг с несколькими лужами на дне. Куда исчезло озеро на месте разобрался Ян Воскресенский.

На любительских карах видно — еще несколько лет назад в сезон здесь было не протолкнуться. Каждый выходной — до полутора тысяч отдыхающих. На «Лазурном озере» устраивали фестивали и корпоративные праздники. Здесь тренировались водолазы. Занимались водными видами спорта. 18-метровая глубина позволяла нырять с огромного трамплина.

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«Лазурное озеро» было рукотворным — его выкопали, добывая песок при строительстве мурманской трассы. Потом карьер заполнился водой небесного оттенка. Спустя три десятилетия рядом начали копать еще один карьер. В битве сообщающихся сосудов лазурное озеро проиграло.

Через дорогу от высохшего озера появился новый пруд, которого еще нет на картах. На лазурном сразу заподозрили неладное. Говорят, их воду украли.

Ученые подтверждают — «Лазурное озеро» погубил именно этот гигантский карьер.

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