Ученые предрекают в России смену «климатических эпох»

Резкое похолодание сегодня зафиксировано уже в центре Европейской равнины, температура рухнула в Москве, Нижнем Новгороде сразу на 15-20 градусов и будет далее снижаться.

Все идет с севера. Редкое природное явление называется «ультраполярное вторжение»: потоки ледяного воздуха из Арктики напоминают сейчас в июле, что зима близко. В Хибинах — это горы в Мурманской области — выпал снег. В остальных регионах дожди, местами град, в Московской области в середине недели до плюс пяти — плюс трех градусов ночью. Арктическую свежесть почувствуют в Поволжье и на Урале.

Ученые предполагают, что это только начало, и предрекают смену «климатических эпох», что бывает каждые 30-40 лет, последний раз — в годы перестройки. И если это так — нас ждут «веселые» годы. Воздушные массы будут двигаться преимущественно не по горизонтали, а по вертикали. То есть ветра будут чаще заносить сильный холод с севера или испепеляющую жару с юга, а также сопутствующие радости — грозы, бури и потопы.

«Мы привыкли, что к нам циклоны бегут с севера Атлантики. А теперь, когда стала перестройка общей циркуляции атмосферы и перенос с запада на восток расстроился, стали внедряться некоторые воздушные массы с полярных регионов и с южных регионов. Вот такая более менее аномальная циркуляция в наших широтах может чаще повторяться. Это случается тогда, когда меняется глобальная циркуляция атмосферных масс», — объясняет происходящее климатолог Геннадий Менжулин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему москвичей предупредили о температурном рекорде.