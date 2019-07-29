Гуляющая по пляжу 61-летняя Марина Юдашкина поразила публику отличной формой

, 22:38 Фото 1 378

Супруга Валентина Юдашкина опубликовала несколько снимков с турецкого курорта, куда отправилась поздравить с юбилеем Игоря Крутого.

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Фото, видео : tatler.ru, 5-tv.ru, Instagram @marinayudashkina

Марина Юдашкина поражает публику стройной фигурой и отличной формой. 61-летняя супруга знаменитого модельера опубликовала на своей странице в Instagram несколько снимков с турецкого курорта, куда на несколько дней съехался российский бомонд, чтобы поздравить с днем рождения композитора Игоря Крутого.

Instagram @marinayudashkina

Фото Юдашкиной с «белой вечеринки», устроенной в честь юбиляра прямо на пляже, поразило подписчиков, которые недоумевают, как бабушке двоих внуков удается выглядеть так молодо и сохранить такую стройную фигуру. На нем Марина стоит на песке у воды в белом платье до земли, еще больше подчеркивающем ее изящность.

«Статуэтка! Я вчера видела тебя на этой вечеринке и подтверждаю, что именно такая, без фотошопа», - написала в комментариях Ольга Слуцкер.

«Какой прекрасный снимок! Вы как Богиня, вышедшая из воды!»

«Как вам море к лицу!»

«Мариночка, вы фея из сказки!»

«Какая вы всегда элегантная!» - комментируют снимки поклонники.

Instagram @marinayudashkina

Ранее 5-tv.ru публиковал уморительное фото годовалого внука Валентина и Марины Юдашкиных – Аркаши, которого подписчики окрестили Мультиком.

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