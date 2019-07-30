Российские туристы потеряли «Сибирские Мальдивы»

, 6:39 Эфирная новость 68

Самая яркая туристическая достопримечательность этого лета закрыта для посещения.

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Фото, видео : vashgorod.ru, 5-tv.ru

Самая яркая туристическая достопримечательность этого лета — «Сибирские Мальдивы» более недоступны.

Владельцы ТЭЦ-5 — а именно энергетикам принадлежит бассейн с нереальной бирюзовой водой — выставили охрану и никого не пускают. Потому как красивый цвет озеру придают соли из промышленных отвалов, которые вообще-то ядовиты.

Этим летом, благодаря удачным кадрам новосибирцев в соцсетях, отстойник ТЭЦ стал туристической достопримечательностью. К нему съезжались со всей Сибири ради удачного сэлфи «как на Мальдивах».

К слову, сами Мальдивы стали намного ближе. Как сообщал ранее 5-tv.ru, с 24 июля теперь на тропический остров можно полететь без виз. А что самое важное — настоящие Мальдивы не опасны и не ядовиты, как «Сибирские».

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