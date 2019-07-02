МИД РФ: С 25 июля россияне смогут летать на Мальдивы без виз

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Теперь туристы из России могут летать в «тропический рай» без лишних хлопот о документах.

Фото : www.globallookpress.com

Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз для своих граждан. Улететь в Мальдивскую Республику с одним только загранпаспортом российские туристы смогут уже 25 июля. Об том сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Мальдивской Республики, вступит в силу 25 июля 2019 года», — рассказали в МИД.

Отныне россияне смогут находиться на территории Мальдив без виз до 90 дней. При этом они не должны осуществлять трудовую деятельность. Также гражданам РФ нельзя лететь в Мальдивскую Республику, не оформляя визы, для прохождения учебы или переезда на ПМЖ. Безвизовый режим распространяется исключительно на туристов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние десять лет Россия почти вдвое увеличила число стран с безвизовым въездом для своих граждан.

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