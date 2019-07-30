Джонсон запустил крупнейшую со времен Второй мировой войны рекламную кампанию

Премьер-министр Великобритании готовит Лондон к скорому выходу из ЕС. Причем Борис Джонсон так сильно хочет распрощаться с Евросоюзом, что уже начал крупнейшую со временем Второй Мировой войны рекламную кампанию. На эти цели выделены колоссальные сто миллионов фунтов стерлингов.

Опасения противников выхода из ЕС подтвердили в британском МИДе. Глава ведомства Доминик Рааб заявил, что Лондон готов обсуждать сделку, но если его не устроят условия Брюсселя, Великобритания распрощается с Европой цитата «по жесткому сценарию». То есть без каких договоренностей.

Даже называется дата Brexit — 31 октября 2019 года. Как говорят политологи, грядущий разрыв с ЕС может подтолкнуть Лондон к более тесному альянсу с США.

В то же время британцы с чисто английским юмором отнеслись к уходу его предшественницы Терезы Мэй, которая запустила Brexit. Как сообщал 5-tv.ru, в сети появился пародийный ролик, на котором экс-премьер Великобритании навсегда покидает резиденцию на Даунинг-стрит 10.