Пикантное фото дочери Веры Брежневой в гостиничном халате

, 4:08 Фото 73

18-летняя юная красавица очень похожа свою маму.

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Фото, видео : Instagram @sonyaxkiperman

Дети растут быстро, вот и старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой стала не исключением — юной красавице Соне Киперман уже исполнилось 18 лет.

Девушка разместила в Instagram весьма пикантные фото из номера гостиницы. На одном из снимков она лежит на кровати в халате, задумчиво глядя в фотокамеру, при этом частично виден ее бюст. На другом она сидит в профиль, обнажив плечи.

Instagram @sonyaxkiperman

Бывшая участница ВИА-Гра еще в молодом возрасте родила Соню, однако не ожидает скорого продолжения рода от дочери.

«Так получилось, что я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: „С внуками потерпи!“ Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет иметь детей. Я думаю, она хочет покайфовать, погулять… И правильно!», — приводит слова Брежневой сайт KP.RU.

Ранее стало известно, кто же является избранником Сони Киперман, совместные фото с которым она выложила в соцсеть.

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