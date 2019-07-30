Пикантное фото дочери Веры Брежневой в гостиничном халате

Дети растут быстро, вот и старшая дочь популярной певицы Веры Брежневой стала не исключением — юной красавице Соне Киперман уже исполнилось 18 лет.
Девушка разместила в Instagram весьма пикантные фото из номера гостиницы. На одном из снимков она лежит на кровати в халате, задумчиво глядя в фотокамеру, при этом частично виден ее бюст. На другом она сидит в профиль, обнажив плечи.
Бывшая участница ВИА-Гра еще в молодом возрасте родила Соню, однако не ожидает скорого продолжения рода от дочери.
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Ранее стало известно, кто же является избранником Сони Киперман, совместные фото с которым она выложила в соцсеть.