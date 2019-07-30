Ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

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Пуск ракеты-носителя был произведен в 8:56 по московскому времени во вторник, 30 июля.

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Фото, видео : Смитюк Юрий / ТАСС, Алексей Куденко, Михаил Воскресенский / РИА

Ракета «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области во вторник, 30 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Пуск был произведен в 8:56 по московскому времени.

«С пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Меридиан», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Предстартовые операции и сам запуск ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Это третий пуск «Союза-2» с Плесецка в текущем году. Предыдущий состоялся 10 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре запущенных спутника предназначаются, в том числе, и для изучения того, как на российские космические аппараты влияют «естественные и искусственные факторы космического пространства».

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