Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиты

Российские спутники, запущенные с космодрома Плесецк, приняты на управление наземными средствами. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 10 июля.

Как отметили в ведомстве, запущены спутники были в этот же день. В космическое пространство их доставила ракета-носитель «Союз-2.1б», оснащенная блоком выделения «Волга». При этом в министерстве подчеркнули, что четыре запущенных спутника предназначаются, в том числе, и для изучения того, как на российские космические аппараты влияют «естественные и искусственные факторы космического пространства», сообщает RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал о запуске ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» с космодрома Восточный.