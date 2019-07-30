Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступит в силу в России со среды, 31 июля, сообщает РБК со ссылкой на комментарий, полученный в Федеральной кадастровой палате. Теперь купить и продать жилье с долевой собственностью, а также оформить на него ипотеку станет проще.

По информации издания, с 31 июля заверять данные сделки у нотариуса будет необязательно, если в них участвуют все совладельцы. Упрощение вызвано поправками в законе «О государственной регистрации недвижимости». Как считают эксперты, нововведение особенно актуально, если участниками долевой собственности выступают родственники. То есть утвержденные поправки позволят решить, требуется ли членам семьи заверять общую сделку с долями нотариально. К тому же отмена заверения позволит сэкономить.

При этом возможность оформить сделку у нотариуса по желанию долевых собственников по-прежнему остается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о законе, запретившем микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья.