Видео: Режим ЧС ввели в пяти регионах России из-за лесных пожаров

, 15:50 Эфирная новость 36

На тушение полыхающих лесов в Красноярский край направлены пожарные из Хакасии и Кемеровской области.

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Фото, видео : globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova, 5-tv.ru

С лесными пожарами теперь будут бороться спасатели из Хакасии и Кемеровской области. Дополнительные силы направляются в Красноярский край, где самая тяжелая обстановка. Сейчас в регионе полыхает больше миллиона гектаров тайги. И справиться с ситуацией пока не удается. Площадь пожаров растет с каждым днем.

«Экипирован необходимым оборудованием, также в состав входят два сотрудника медико-психологической службы, личный состав обеспечен всем необходимым имуществом для работ и тушения пожаров в автономном режиме, в том числе», — рассказал заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Кемеровской области Павел Белоусов.

Похожая ситуация сейчас в Якутии, Хабаровском крае, Приангарье, Забайкалье и Бурятии. Огонь добрался и до заповедников — на особо охраняемых природных территориях действует шесть пожаров. Всего в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полыхает почти три миллиона гектаров тайги. МЧС задействовало авиацию, но пока переломить ситуацию и существенно сократить площадь пожаров не удается. Во многом из-за погоды — мешает сильный ветер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что эксперты опасаются потери промыслового леса из-за пожаров в Сибири.

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