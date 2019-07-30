Фото: Мужчина с топором устроил бойню в офисе кредитной конторы в Петербурге

, 16:59 Фото 136

В результате инцидента ранения получили два человека. Личность нападавшего известна, его ищут.

Фото : Global Look Press / imagebroker/Alfred Schauhuber

Мужчина устроил бойню в офисе кредитной организации в Петербурге. Инцидент произошел днем во вторник, 30 июля, в БЦ «Лидер» на площади Конституции в Московском районе.

Мужчина, вооруженный ножом и топором, поднялся на четвертый этаж бизнес-центра, где напал на сотрудников конторы. В результате резаные и рубленые раны получили два человека. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали.

vk.com/unreleased_dtp

Место происшествия оцеплено. Работников брокерской конторы доставили в полицию для допроса. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Личность предполагаемого преступника установлена. По предварительным данным это бизнесмен, который задолжал брокерам деньги. Сейчас он объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент нападения на велосипедиста в Петербурге попал на видео. Злоумышленник выстрелил из газового пистолета молодому человеку прямо в лицо и забрал его велосипед.

Читайте также

+13° Днём +13°
Ночью +7°
63.38
-0.14 70.60
-0.04
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

Последние новости

17:59
Видео: Звезда фильма «Отель Мумбаи» показал, как маленький сын сосет ему пальцы на ногах
17:40
Эксклюзивное видео: Момент начала драки пассажиров Rolls-Royce с пешеходом
17:26
Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой
17:17
В США говорят о возможности введения новых санкций против РФ
16:59
Фото: Мужчина с топором устроил бойню в офисе кредитной конторы в Петербурге
16:42
«Желудок посадишь»: Фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день

Сейчас читают

Фотографии Пугачевой «без фотошопа» смутили поклонников
Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу
«Желудок посадишь»: Фанаты переживают за Ольгу Бузову, которая ест один раз в день

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги