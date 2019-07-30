Фото: Мужчина с топором устроил бойню в офисе кредитной конторы в Петербурге

Мужчина устроил бойню в офисе кредитной организации в Петербурге. Инцидент произошел днем во вторник, 30 июля, в БЦ «Лидер» на площади Конституции в Московском районе.

Мужчина, вооруженный ножом и топором, поднялся на четвертый этаж бизнес-центра, где напал на сотрудников конторы. В результате резаные и рубленые раны получили два человека. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали.

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Место происшествия оцеплено. Работников брокерской конторы доставили в полицию для допроса. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Личность предполагаемого преступника установлена. По предварительным данным это бизнесмен, который задолжал брокерам деньги. Сейчас он объявлен в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент нападения на велосипедиста в Петербурге попал на видео. Злоумышленник выстрелил из газового пистолета молодому человеку прямо в лицо и забрал его велосипед.