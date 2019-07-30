«Моя суперкоманда»: Певец Эмин поделился трогательным фото с детьми

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Артист недавно вернулся с фестиваля «Жара» и сразу приступил к отцовским обязанностям.

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Фото, видео : Instagram @eminofficial

Организатор фестиваля «Жара» в Баку певец и музыкант Эмин вернулся домой после насыщенных рабочих дней. Артист сразу же опубликовал в своем Instagram селфи с детьми. На снимке Эмин запечатлен с 11-летними сыновьями Али и Микаилом, а также пятилетней Аминой.

«Моя суперкоманда», — красноречиво подписал фото певец.

Instagram @eminofficial

Поклонники пришли в восторг от «суперсемейки» и оставили на странице музыканта множество восторженных комментариев:

«Вот она наша любимая команда! Аминочка — сладкая девочка! А мальчишки уже такие большие»;

«С такой командой не страшны любые преграды»;

«Вы замечательный папа, Эмин. Мои дети обожают вас», — написали фолловеры.

У Эмина есть еще одна дочь Афина от второй жены Алены Гавриловой, малышке нет и года. Первая супруга музыканта — Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана. Они поженились в 2006-м, а развелись в 2015 году. Однако отец по-прежнему проводит много времени с детьми.

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