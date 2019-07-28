«Поцелуй ангела»: Лиза Галкина трогательно поздравила с днем рождения кузена

Телеведущий и шоумен Максим Галкин постоянно радует подписчиков в Instagram семейными снимками. Недавно юморист опубликовал трогательную фотографию Лизы с двоюродным братом Гришей. В кадре пятилетняя девочка в белой кофточке мило целует родственника.
«Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу. Моя любимая фотка с дня рождения племянника. День рождения был 6 июня. Фотку недавно получил», — подписал фото Максим Галкин.
На снимке у Лизы распушились белокурые волосы, и она стала похожа на одуванчик, на что обратили внимание фолловеры. Снимок очень растрогал поклонников семьи Галкина и Пугачевой. Они оставили множество комментариев:
«Солнечный одуванчик»;
«Ребенок — солнышко»;
«„Поцелуй Ангела“. Именно так я бы назвала это фото. Лиза здесь очень его напоминает»;
«Мимишность зашкаливает! Ангелочек», — написали фолловеры (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)
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