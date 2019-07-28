«Поцелуй ангела»: Лиза Галкина трогательно поздравила с днем рождения кузена

Телеведущий и шоумен Максим Галкин постоянно радует подписчиков в Instagram семейными снимками. Недавно юморист опубликовал трогательную фотографию Лизы с двоюродным братом Гришей. В кадре пятилетняя девочка в белой кофточке мило целует родственника.

«Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу. Моя любимая фотка с дня рождения племянника. День рождения был 6 июня. Фотку недавно получил», — подписал фото Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru