«Поцелуй ангела»: Лиза Галкина трогательно поздравила с днем рождения кузена

, 16:26 Фото 293

Пятилетняя малышка в очередной раз умилила подписчиков в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @garry.liza_galkiny

Телеведущий и шоумен Максим Галкин постоянно радует подписчиков в Instagram семейными снимками. Недавно юморист опубликовал трогательную фотографию Лизы с двоюродным братом Гришей. В кадре пятилетняя девочка в белой кофточке мило целует родственника.

«Лиза поздравляет своего двоюродного брата Гришу. Моя любимая фотка с дня рождения племянника. День рождения был 6 июня. Фотку недавно получил»,  — подписал фото Максим Галкин.

Instagram @maxgalkinru

На снимке у Лизы распушились белокурые волосы, и она стала похожа на одуванчик, на что обратили внимание фолловеры. Снимок очень растрогал поклонников семьи Галкина и Пугачевой. Они оставили множество комментариев:

«Солнечный одуванчик»;

«Ребенок — солнышко»;

«„Поцелуй Ангела“. Именно так я бы назвала это фото. Лиза здесь очень его напоминает»;

«Мимишность зашкаливает! Ангелочек», — написали фолловеры (Орфография и пунктуация авторов сохранена — Прим. ред.)

Ирина Шейк стала встречаться с бывшим мужем Энистон?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Галкина сделала массаж отцу новым способом.

Читайте также

+20° Днём +24°
Ночью +14°
63.13
-0.03 70.31
0.02
Предсказания судьбы: Наиболее вероятные причины смерти всех знаков Зодиака

Последние новости

17:27
«Морячки!»: Актриса Никифорова вместе с дочкой поздравила всех с днем ВМФ — фото
17:10
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО — видео
16:55
Королева рассказала, почему удалила «голый ответ» Лободе
16:39
В иркутском Тулуне началась эвакуация из-за угрозы паводка
16:26
«Поцелуй ангела»: Лиза Галкина трогательно поздравила с днем рождения кузена
16:10
Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП в Ленобласти — видео, фото

Сейчас читают

Ирина Шейк стала встречаться с бывшим мужем Энистон?
«Уже нет живота»: Беременная невеста Тимати озадачила фанатов новым фото
«С такой женщиной можно жить вечно»: Алибасов об отношениях с Федосеевой-Шукшиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги