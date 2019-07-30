Энтомолог рассказал, стоит ли россиянам бояться нашествия американских тараканов

Появившиеся в Сочи летающие американские тараканы вполне могут прижиться в этом городе. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал энтомолог, старший научный сотрудник кафедры энтомологии СПбГУ, кандидат биологических наук Дмитрий Мусолин. Он отметил, что «американские» — это просто название насекомых, но это не значит, что они сбежали из американских террариумов. Какой-то серьезной опасности для людей, по словам ученых, они не представляют, но приятного в их появлении мало.

«Люди и наших-то тараканов боятся… Никого они съедать, конечно, не будут, но неприятно, если все-таки чужие виды в дикой природе обоснуются», — сказал Мусолин.

Он пояснил, что нашествие этих иноземцев если и угрожает, что только югу России.

«Проблема в том, что в Сочи тепло. В Питере если б они убежали, они бы и погибли. А в Сочи они конечно, теоретически чисто, могут как-то в природе пережить зиму, обосноваться и прижиться. Это неприятно», — пояснил энтомолог.

Если это все-таки произойдет, ничего специально делать для борьбы с ними не нужно, читает специалист. По его словам, у нас постоянно тем или иным способом появляются какие-то новые виды представителей фауны. Большинство видов не выживают «из-за несовпадения температурных условий».

Ранее стало известно, что пятисантиметровых летающих американских тараканов видели во многих районах Сочи. Как сообщал 5-tv.ru, в городском национальном парке считают, что насекомых могли преднамеренно завезти в Россию, или они сами сбежали из террариумов. По словам ученых, Periplaneta americana, один из крупнейших тараканов в мире, считается опасным вредителем. Он переносит инфекции и может вызывать аллергию у людей.