Фото: Пятисантиметровые летающие американские тараканы атаковали Сочи

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Эти насекомые считаются опасными вредителями, переносят инфекции и могут вызвать аллергию у человека.

Фото : Globallookpress.com / C.M. Bahr

Пятисантиметровые летающие американские тараканы появились на улицах многих районов Сочи. Специалисты из городского национального парка связывают появление насекомых либо с непреднамеренным завозом, либо с бегством из террариумов. Эксперты отмечают, что независимо от этого один из крупнейших тараканов мира вполне может прижиться на сочинском побережье Черного моря.

Ученые обращают внимание на то, что американский вид насекомых считается опасным вредителем, переносит инфекции и может вызвать аллергию у человека.

Periplaneta americana — один из крупнейших тараканов мира. Длина его тела достигает пяти сантиметров, а с усами — превышает девять сантиметров. Красно-коричневый, хорошо летающий таракан, происходит из тропической Африки, но в начале XVII века был интродуцирован в Северную Америку, отчего и возникло ошибочное научное название вида.

vk.com/npsochi1983

Позже таракан попал в Европу, а в настоящее время это насекомое встречается по всему миру, населяя в холодных широтах, по типу Петербурга, исключительно здания, а в теплых районах, как, например, в Сочи, живет и в зданиях, и в природной среде, прячась днем в различных сырых темных убежищах, предпочитая гниющую древесину.

В Китае спиртовой настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жаренном виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тараканы массово атакуют квартиры.

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