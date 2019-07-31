Минздрав предлагает премировать врачей за раннюю диагностику рака

, 5:15 Эфирная новость 20

Благое с виду предложение вызвало полярную реакцию. Одни полностью согласны, другие интересуются — не закончится ли это начинание приписками, и онкоэпидемией.

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Фото, видео : medrussia.org, 5-tv.org

Один миллиард двести миллионов рублей заложены в бюджете на следующий 2020 год на премии врачам за раннюю диагностику рака.

Идея Минздрава поощрять докторов за выявление онкологических заболеваний вызвала бурную дикуссию. Одни одобряют — ведь и о проблеме начали говорить, и медикам прибавка.

К слову, страшный диагноз - ставится не одним специалистом. И даже не двумя. И как тогда определить, чей профессионализм сыграл решающую роль в определении клинической картины? 

Но не закончится ли это благое начинание приписками, и онкоэпидемией — разбирался Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие события в жизни могут повлиять на развитие онкологии по мнению ученых.

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