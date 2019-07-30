Фото: жену Порошенко высмеяли за «спектакль» со сдачей крови

, 22:05 Фото 50

Женщина решила стать донором, но сдавать кровь отправилась с огромной свитой фотографов и родственников.

Фото : Facebook / Александр Волков

Донорство крови всегда считалось почетным и уважаемым видом деятельности. Однако супругу бывшего президента Украины — Марину Порошенко — после сдачи крови подняли на смех. Причиной такой реакции публики стала излишняя демонстративности и театральность, с которой бывшая первая леди отправилась на мероприятие.

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Сдавать кровь госпожа Порошенко пришла в сопровождении свиты профессиональных фотографов и оператора. Также компанию супруге экс-президента составили ее дочери, которые трепетно держали мать за руку во время процедуры. В кадре складывалось впечатление, что Марина, как минимум, переносит операцию.

«Интересно, сдавать кровь из пальца Марина тоже ходит в сопровождении дочерей, которые держат ее за руку во время этой невероятно сложной и опасной процедуры?» — интересуется Александр Волков, опубликовавший снимки.

В комментариях пользователи тоже с удовольствием шутят над «постановочной» процедурой. Лежащую с мертвенно бледным лицом госпожу Порошенко уже сравнили с паночкой из «Вия».

Фото: жену Порошенко высмеяли за «спектакль» со сдачей крови

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Facebook / Александр Волков

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Facebook / Александр Волков

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Facebook / Александр Волков

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Facebook / Александр Волков

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Арсен Аваков упрекнул Петра Порошенко в «бессовестной лжи».

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