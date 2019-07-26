Автомобильный эксперт прокомментировал подписанный президентом России указ, ужесточающий ответственность за нарушения режима отдыха и труда водителей.

Дмитрий Попов отметил, что трудовые нормы для водителей закреплены в Трудовом кодексе РФ, а следить за их соблюдением должен Ространснадзор.

«Для этих целей в автомобилях установлены тахографы, сейчас электронные — раньше их называли „шайбами“. Никто этого не делает. Кто следить-то за этим будет?» — задается вопросом эксперт.

В пятницу, 26 июля, Владимир Путин подписал закон, ужесточающий санкции за нарушение трудового режима для водителей. Согласно поправкам в КоАП, за переработки сам водитель должен будет заплатить штраф до двух тысяч рублей, ответственные должностные лица — до 10 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — до 25 тысяч рублей, юридические лица — до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ужесточении ответственности за подделку документов в России.