«Кто сдедить за этим будет?» — эксперт о новых штрафах за нарушение режима труда водителей

, 20:35 Мнение экспертов 60

Президент России подписал закон, ужесточающий административную ответственность за несоблюдение норм отдыха водителей.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com

Автомобильный эксперт прокомментировал подписанный президентом России указ, ужесточающий ответственность за нарушения режима отдыха и труда водителей.

Дмитрий Попов отметил, что трудовые нормы для водителей закреплены в Трудовом кодексе РФ, а следить за их соблюдением должен Ространснадзор.

«Для этих целей в автомобилях установлены тахографы, сейчас электронные — раньше их называли „шайбами“. Никто этого не делает. Кто следить-то за этим будет?» — задается вопросом эксперт.

В пятницу, 26 июля, Владимир Путин подписал закон, ужесточающий санкции за нарушение трудового режима для водителей. Согласно поправкам в КоАП, за переработки сам водитель должен будет заплатить штраф до двух тысяч рублей, ответственные должностные лица — до 10 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — до 25 тысяч рублей, юридические лица — до 50 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ужесточении ответственности за подделку документов в России.

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