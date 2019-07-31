За что общественники ополчились на онлайн-кассы покупки билетов

, 9:34 Эфирная новость 56

Черный список сайтов уже составили в Общероссийском объединении пассажиров.

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Фото, видео : cityguide-spb.ru, 5-tv.ru

В России могут запретить бронирование автобусных билетов онлайн. Черный список сайтов уже составили в Общероссийском объединении пассажиров. В перечень вошли 230 ресурсов, в том числе популярные TuTu.ru и OneTwoTrip. Попал под раздачу и сервис поиска попутчиков BlaBlaCar. Хотя к легковым перевозкам у общественников претензий нет. Но, оказывается, бронируя поездку в легковушке, пассажир может попасть в автобус на несколько десятков мест, да еще без техосмотра, например. Инициаторы запрета настаивают: на рынке должны остаться только те агрегаторы, что работают с легальными перевозчиками.

«Эта мера направлена только на повышение безопасности людей. Не в интересах никакой отрасли: ни легального, ни нелегального, никакого ресурса. Это относится абсолютно ко всем. Нет никакой сложности запросить разрешающие документы. Там будет гарантироваться безопасность поездки», — объясняет председатель общественного объединения пассаажиров Илья Зотов.

Инициативу общественной организации рассмотрят в Госдуме в осеннюю сессию. К слову, как сообщал ранее 5-tv.ru, парламентарии без воодушевления пока встретили предложение.

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