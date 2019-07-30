Видео: В Госдуме раскритиковали идею блокировать онлайн-кассы из-за нелегалов

В России могут запретить онлайн-кассы бронирования билетов и сервисы поиска попутчиков. Под угрозой закрытия около 250 ресурсов, включая такие популярные как tutu.ru и BlaBlaCar. Соответствующий проект уже внесен в Госдуму. Считается, что такие порталы активно сотрудничают с нелегалами, которые о нормах безопасности вообще не задумываются. Кроме того, они не платят никаких налогов. И таких, по данным авторов законопроекта, почти треть на рынке перевозок. Однако некоторые эксперты против закрытия онлайн-касс и сервисов поиска попутчиков, По их мнению, это может привести к подорожанию билетов.

В свою очередь член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в интервью «Известиям» заявил, что попытка устранить онлайн-площадки по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками не решит проблему безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пешеход подрался с мужчинами из Rolls-Royce, ехавшего по тротуару в Петербурге.