Детям-инвалидам в Челябинске приходится через окно забираться в реабилитационный центр

В Челябинской области взрослые ополчились против детей-инвалидов. Реабилитационный центр для ребят с психомоторным отставанием в развитии расположен в жилом доме. Сюда приводят детей с ДЦП и синдромом Дауна. В городе это чуть ли не единственный центр для таких особенных детей.

Однако жители дома таким соседством оказались недовольны. И довели ситуацию до абсурда, чтобы попасть на занятия, тяжелобольным детям приходится перелезать через окно. В безвыходной ситуации воспитанников центра разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин. Подробности в репортаже.

После выхода репортажа в эфире Пятого канала, в Челябинской области по поручению Председателя Следственного комитета России была организована проверка по фактам нарушений прав детей-инвалидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии.