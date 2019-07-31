Детям-инвалидам в Челябинске приходится через окно забираться в реабилитационный центр

, 18:20 Эфирная новость 7

Реабилитационный центр находится в жилом доме и такое соседство не по душе местным обителям. Следственный комитет уже начал разбираться в ситуации.

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Фото, видео : 5-tv.ru

В Челябинской области взрослые ополчились против детей-инвалидов. Реабилитационный центр для ребят с психомоторным отставанием в развитии расположен в жилом доме. Сюда приводят детей с ДЦП и синдромом Дауна. В городе это чуть ли не единственный центр для таких особенных детей.

Однако жители дома таким соседством оказались недовольны. И довели ситуацию до абсурда, чтобы попасть на занятия, тяжелобольным детям приходится перелезать через окно. В безвыходной ситуации воспитанников центра разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин. Подробности в репортаже.

После выхода репортажа в эфире Пятого канала, в Челябинской области по поручению Председателя Следственного комитета России была организована проверка по фактам нарушений прав детей-инвалидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии.

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