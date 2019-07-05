Возбуждено уголовное дело после жестокого избиения 7-летней девочки в Ингушетии

В Ингушетии успешно прооперировали семилетнюю девочку, которая стала жертвой родной тети. Женщина является опекуном ребенка. Но человеческими такие отношения назвать язык не поворачивается. Когда девочку привезли в реанимацию, на ней живого места не было — врачи с ужасом осматривали ушибы, рваные раны, ожоги и даже укусы.

«Она поступила в крайне тяжелом состоянии. Решается вопрос о сохранении правой верхней конечности. Диагноз, тромб в сосуде», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

В МВД Ингушетии рассказали, что последние полгода девочка проживала в семье близкой родственницы. Женщину уже задержали по подозрению в истязании ребенка. Уголовное дело находится на особом контроле следственного комитета республики. Жизнь девочки сейчас вне опасности. После операции она общается и даже обнимает врачей. Сегодня малышку перевезут в Москву. В институте Рошаля ее ждут специалисты.

Хирурги Назрани провели экстренную операцию семилетней девочке. Ребенок поступил в клинику с множественными ушибами, ожогами и порезами, некоторые травмы напоминали укусы. Малышка была в тяжелом состоянии, медики чудом спасли ребенку руку. Возбуждено уголовное дело, как установила полиция девочка из приемной семьи. Все подробности в материале Натальи Кириловой.

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