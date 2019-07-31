Американский профессор рассказал о поражении США в «битве за Арктику»

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По словам Хала Брэндса, инфраструктура Соединенных Штатов за Полярным кругом сильно устарела и для ее восстановления требуются огромные финансовые вложения.

Фото : Air Force / www.globallookpress.com

Профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс в статье для Bloomberg рассказал о поражении Соединенных Штатов в «битве за Арктику», сообщает РИА Новости. По его словам, несмотря на усовершенствованную арктическую стратегию, Вашингтон ощутимо уступает Москве и Пекину в этой борьбе.

Автор материала полагает, что в будущем Берингов пролив может стать так называемым Персидским заливом и иметь существенное влияние на международную обстановку. Брэндс признает, что США не могут противостоять здесь России. Профессор отметил, что Вашингтон имеет все реальные шансы столкнуться с огромными трудностями из-за существующей пропасти «между целями и ресурсами».

Хал Брэндс подчеркнул, что инфраструктура Соединенных Штатов в Арктике ощутимо устарела и для того, чтобы ее восстановить потребуются огромные финансовые вливания. В то же время Россия располагает 14 ледоколами и шестью арктическими базами, активно инвестируя в развитие региона. Поднебесная, имея более ограниченные возможности, ведет аналогичную работу в том же направлении.

По мнению профессора, проблемы могут возникнуть у Вашингтона и при выстраивании диалога с союзниками. Канада, например, склонна считать Северо-Западный арктический проход собственными территориальными водами, а это противоречит планам США и их понятиям о международном праве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон опасается «действий» России в Арктике.

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