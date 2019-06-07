Пентагон опасается «действий» России в Арктике

, 10:09 Видео 45

Американские военные считают, что Москва может самостоятельно установить границы шельфа в Арктике.

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Фото, видео: ТАСС / Лев Федосеев, www.globallookpress.com

Пентагон опасается «действий» России в Арктике. Американские военные полагают, что Москва может самостоятельно установить границы шельфа в случае, если они будут определены международными организации не в пользу России, сообщает ФАН со ссылкой на арктическую стратегию Пентагона.

В документе отмечается, что РФ может задействовать «военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики». При этом в Пентагоне подчеркнули, что Россия до настоящего момента соблюдала международное законодательство, касающееся определения границ континентального шельфа.

Военные США склонны предполагать, что вышеупомянутые действия в Арктике вполне могут повлиять на их способность перемещаться по миру. В Пентагоне отметили, что подобные затруднения могут коснуться вопроса противостояния соперничеству России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские военные намерены отстаивать свои интересы, приложив усилия к укреплению сотрудничества с союзниками и выявлению угроз, а также в рамках НАТО проводить в активной фазе учения с определенными странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон будет сотрудничать с «Роскосмосом» до 2023 года из-за кораблей «Союз».

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