Пентагон опасается «действий» России в Арктике. Американские военные полагают, что Москва может самостоятельно установить границы шельфа в случае, если они будут определены международными организации не в пользу России, сообщает ФАН со ссылкой на арктическую стратегию Пентагона.

В документе отмечается, что РФ может задействовать «военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики». При этом в Пентагоне подчеркнули, что Россия до настоящего момента соблюдала международное законодательство, касающееся определения границ континентального шельфа.

Военные США склонны предполагать, что вышеупомянутые действия в Арктике вполне могут повлиять на их способность перемещаться по миру. В Пентагоне отметили, что подобные затруднения могут коснуться вопроса противостояния соперничеству России и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Американские военные намерены отстаивать свои интересы, приложив усилия к укреплению сотрудничества с союзниками и выявлению угроз, а также в рамках НАТО проводить в активной фазе учения с определенными странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон будет сотрудничать с «Роскосмосом» до 2023 года из-за кораблей «Союз».