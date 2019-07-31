Видео допроса подозреваемого в убийстве девушки-блогера, найденной в чемодане

, 11:03 Видео 167

Обнаженное тело студентки медвуза с перерезанным горлом было обнаружено 27 июля на съемной квартире в Москве.

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Фото, видео : СК РФ, facebook.com/MaxTheCheater

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве студентки-блогера в Москве. По словам Максима Г., Екатерина С. неоднократно его оскорбляла и унижала мужское достоинство. В определенный момент предполагаемый преступник не смог совладать с собой и расправился над партнершей.

«Она многократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать. Нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди. Раскаиваюсь и буду сотрудничать со следствием», — заявил задержанный.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Известно, что подозреваемый был знаком с убитой около года и регулярно наносил ей визиты. Никаких ссор поначалу в их отношениях не было. В какой-то момент девушка стала предъявлять ухажеру претензии на сексуальной почве — якобы парень в силу определенных физиологических причин не мог ее удовлетворить. Предположительно, не выдержав унижений, Максим решился на убийство.

Он ударил подругу ножом в шею, а потом довершил начатое в коридоре, куда она выскочила, пытаясь спастись. Окровавленные вещи подозреваемый унес в чемодане и сжег в лесополосе в Котельниках. Телефон убитой выбросил в пруд, а ключи от квартиры и машины в Москву-реку. Тело убитой подозреваемый, предположительно, сложил в чемодан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве.

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