Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве девушки-блогера, тело которой с порезанным горлом было найдено в чемодане в московской квартире.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий», — говорится в сообщении на официальном сайте МВД РФ.

Кем является подозреваемый и где он был задержан, в ведомстве не уточнили.

5-tv.ru

Однако, как стало известно 5-tv.ru, мужчину 1986 года рождения зовут Максим. По имеющейся информации, задержанный признался, что «снял» девушку за деньги, а уже дома она унизила его мужское достоинство. Разозлившись, он ударил ее ножом в шею, а потом добил в коридоре, куда она выскочила, пытаясь спастись. Окровавленные вещи подозреваемый унес в чемодане и сжег в лесополосе в Котельниках. Телефон убитой выбросил в пруд, а ключи от квартиры и машины в Москву реку.

Ранее сообщалось, что предполагаемый убийца попал на видео камер наблюдения и что следователи подозревают в совершении преступления бывшего бойфренда девушки. Причиной убийства молодой человек назвал ревность.

24-летнеяя студентка одного из столичных вузов по имени Екатерина была обнаружена мертвой в квартире, которую снимала, 27 июля. Ее однокурсница сообщила, что убитая и ее знакомые получали письма, в которых утверждалось, что Екатерина оказывает интимные услуги.