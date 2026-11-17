В США убийца нес гроб своей жертвы на прощании

В американском штате Иллинойс присяжные признали 81-летнего Джеймса Барбье виновным в жестоком убийстве 18-летней Карен Снайдер, совершенном почти 60 лет назад. Мужчина нанес молодой матери более 120 ножевых ранений, а затем участвовал в ее похоронах и даже нес гроб. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Преступление произошло 12 ноября 1966 года в городе Калумет-Сити, пригороде Чикаго. В момент нападения в доме находилась двухмесячная дочь погибшей, которая спала в соседней комнате.

Долгие годы следователям не удавалось доказать причастность Барбье к убийству. Несмотря на подозрения, мужчина оставался на свободе и прожил практически всю жизнь, не понеся наказания.

Убийца знал, когда муж жертвы уйдет из дома

Карен Снайдер жила с супругом Полом и маленькой дочерью. На момент трагедии девушке было всего 18 лет, а ее мужу — 23 года. Пол работал в железнодорожной компании и в тот роковой день находился на смене.

По версии обвинения, Джеймс Барбье был хорошо знаком с семьей. Он дружил с супругами и работал вместе с Полом, поэтому знал его рабочий график.

Помощник прокурора округа Кук Кристин Дилилло во время судебного разбирательства заявила, что Карен доверяла нападавшему и сама впустила его в дом.

После этого, по словам обвинителя, мужчина достал нож и начал наносить удары. Всего на теле девушки обнаружили 125 ножевых ранений. Убийца бил ее в шею и грудь, повреждения затронули сердце, печень и легкие.

Эксперты также зафиксировали раны на руках погибшей. Следствие расценило их как свидетельство того, что девушка пыталась защититься от нападавшего.

«Она сопротивлялась. Она пыталась спасти свою жизнь», — заявила Дилилло в заключительной речи.

Несмотря на отчаянное сопротивление, Карен погибла от полученных ранений.

Муж обнаружил тело жены, когда вернулся с работы

Пол Снайдер приехал домой около 23:00. Поднявшись на второй этаж, он обнаружил супругу мертвой в спальне. Ее одежда была в беспорядке, а рядом находились следы жестокого нападения.

При этом двухмесячная дочь супругов оставалась в своей колыбели. Ребенок не пострадал. Отец вызвал полицию, после чего на месте преступления начали работать следователи.

Первоначально у правоохранителей было крайне мало зацепок. Одной из наиболее заметных улик оказались пятна крови на разбитом окне в подвале дома. Следователям предстояло установить, кто мог проникнуть в жилище и почему напал на молодую женщину.

Под подозрение довольно быстро попал Джеймс Барбье, знакомый семьи. Однако в то время имеющихся доказательств оказалось недостаточно, чтобы предъявить ему обвинение в убийстве.

Жена заметила кровь и порезы на теле подозреваемого

Во время расследования выяснилось, что в ночь преступления Барбье вернулся домой в необычном состоянии. По словам его супруги, мужчина выглядел сильно взволнованным. Она также заметила на его теле порезы и следы крови.

Еще одной странностью стало его поведение сразу после возвращения. Женщина рассказала, что Барбье положил свою одежду непосредственно в стиральную машину, хотя обычно так не поступал. Эти обстоятельства позднее стали частью доказательств, представленных обвинением.

Однако особенно необычным оказалось то, что произошло после смерти Карен. Барбье не стал избегать семьи погибшей. Напротив, он пришел на похороны и оказался среди мужчин, которым доверили нести гроб девушки.

Присутствовавшие на церемонии заметили порезы на его теле. Несмотря на подозрительные обстоятельства, добиться привлечения мужчины к уголовной ответственности тогда не удалось.

Его задержали еще в 1966 году, но обвинения не предъявили. После этого расследование на долгие годы фактически зашло в тупик.

Как нераскрытое убийство вспомнили спустя десятилетия

Новый поворот произошел в 2022 году. В полицию обратился мужчина, который вспомнил семейный рассказ об убийстве Карен Снайдер.

По его словам, когда-то о преступлении ему рассказывала бабушка. Эти воспоминания побудили его связаться с правоохранителями.

После обращения детективы вновь занялись материалами старого уголовного дела. Следователи пересмотрели сохранившиеся документы и улики, собранные на месте преступления в 1966 году.

Ключевую роль сыграли современные методы криминалистики, которых не существовало во время первоначального расследования. Специалисты повторно исследовали биологические следы и провели анализ ДНК. Полученные результаты позволили связать Джеймса Барбье с местом убийства.

Почти через шесть десятилетий после гибели Карен у следствия наконец появились доказательства, необходимые для предъявления обвинения. Весной 2024 года правоохранители задержали Барбье в его доме в городе Крев-Кер, штат Миссури.

К тому времени подозреваемому было уже около 80 лет.

Дочь погибшей ждала справедливости почти всю жизнь

Для Паулы Ларсон, дочери Карен Снайдер, раскрытие преступления стало событием, которого она ждала десятилетиями. Когда убили ее мать, девочке исполнилось всего два месяца. Поэтому воспоминаний о Карен у нее практически не осталось.

Паула выросла без матери, а в 1989 году потеряла и отца. На протяжении долгих лет семья не знала, удастся ли когда-нибудь добиться справедливости.

После обвинительного вердикта женщина заявила, что Барбье получил возможность прожить почти 60 лет, которой ее мать была лишена.

«Я надеюсь, что он больше никогда не сможет дышать свежим воздухом», — сказала Ларсон журналистам.

По словам женщины, за прошедшие десятилетия умерли многие люди, помнившие Карен и обстоятельства ее гибели. Поэтому решение суда имеет для оставшихся родственников особое значение. Паула подчеркнула, что семье было важно дождаться вердикта, пока живы те, кто все еще помнит эту историю.

Какое наказание грозит 81-летнему убийце

Судебное разбирательство завершилось 9 ноября 2026 года. Присяжные признали Джеймса Барбье виновным в убийстве первой степени. Решение было принято почти через 60 лет после гибели 18-летней Карен Снайдер.

Окончательное наказание 81-летнему мужчине суд должен назначить 15 декабря 2026 года.

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