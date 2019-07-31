Малахов или Ревва? Максим Виторган замаскировался в честь отпуска — фото

, 14:08 Фото 97

Актер неожиданно оказался похожим на популярных телеведущих, выложив забавный снимок в социальной сети Instagram.

Фото : Instagram @mvitorgan

Максим Виторган продолжает удивлять подписчиков. На этот раз он пошутил на своей странице в социальной сети Instagram, где выложил фотографию в темном длинноволосом парике, солнечных очках и с трубочкой. Комментируя снимок, поклонники артиста отметили, что он похож на телеведущего Андрея Малахова, только с более вытянутым лицом.

Сам Виторган подписал оригинальный снимок фразой: «Не успел начаться отпуск, а выгляжу уже отдохнувшим».

Максим Виторган в необычном образеМаксим Виторган в необычном образе. Instagram @mvitorgan

Как отмечает Teleprogramma.pro, последнее время интерес к Виторгану подогревается еще и тем, что вместо Ксении Собчак он нашел себе новую пассию. Его избранницей стала актриса Нино Нинидзе, недавно разошедшаяся с Кириллом Плетневым. Ранее 5-tv.ru сообщал о первом совместном выходе в свет Виторгана и Нинидзе.

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