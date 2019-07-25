Все-таки роман? Виторган и Нинидзе вместе вышли в свет

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Пара повилась на премьере кинокартины «Гив ми либерти» в Москве.

Фото : ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Слухи о романе актера Максима Виторгане в романе с грузинской певицей и актрисой Нино Нинидзе набирают обороты. Совсем недавно, глядя на сторис знаменитостей в Instagram, фанаты решили, что они вдвоем отдыхают в Одессе, а теперь звезды вместе появились на премьере кинокартины «Гив ми либерти» в Москве, пишет Starhit.

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Поклонники предположили, что выход свет Виторгана в компании Нинидзе означает, что пара перестала скрывать свои отношения. Тем не менее, артисты на публике никак не проявляли свои чувства: даже за руки не держались, отмечает издание.

В свою очередь, бывшая супруга Виторгана Ксения Собчак уже не скрывает свой новый роман. Она публикует фотографии со своим избранником режиссером Константином Богомоловым, открыто демонстрирует чувства и даже посвящает своему кавалера стихи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом.

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